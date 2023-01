Tchad : décès brusque d'un juge au Tribunal de Grande Instance de Mongo

Le Syndicat des Magistrats du Tchad a annoncé avec regret le décès de Mahamat Zene Moukhtar, juge au Tribunal de Grande Instance de Mongo, survenu le 25 janvier 2023, suite à une courte maladie.



Le syndicat a présenté ses condoléances les plus attristées à sa famille et à ses collègues magistrats. Le départ de Mahamat Zene Moukhtar est une perte considérable pour la magistrature tchadienne.



Au cours de sa carrière, il a démontré un dévouement et un engagement envers la justice et a contribué à renforcer l'autorité de la justice dans la région de Mongo. La communauté judiciaire est en deuil et se souviendra de Mahamat Zene Moukhtar comme d'un collègue dévoué et compétent.



Le Syndicat des Magistrats du Tchad prie pour que son âme repose en paix et que sa famille trouve le réconfort et la force nécessaires pour surmonter cette période difficile.