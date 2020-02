Tchad : décès d'un député à N'Djamena suite à une maladie

Dr. Djimet Hybi Langtar, président du parti politique URD/PSD et député à l’Assemblée nationale, est décédé avant-hier, samedi 1er février, suite à une maladie à N’Djamena.



Il est décédé vers 3 heures du matin à l'hôpital de la Renaissance.



Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi a fait part dimanche de sa peine, de sa consternation et de son émotion suite au décès de Dr. Djimet Hybi Langtar. Il a présenté ses condoléances les plus attristées.



Lundi, le président de la République Idriss Déby a présenté ses condoléances à sa famille biologique et politique.