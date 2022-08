Tchad : décès d'un homme dans l'effondrement d'une maison près de Mao

Le défunt, Moussa Mahamat, a effectué la prière de Fadjr à la mosquée du village, avant de regagner son domicile. Il y vivait avec sa femme enceinte et sa fille âgée de deux ans.



La maison s'est effondrée sur le père de famille et l'enfant. La femme qui était à l'extérieur du domicile au moment du drame, est revenue précipitamment et a crié, mobilisant le voisinage.



L'enfant a été récupéré des décombres sain et sauf.



Évacué à l'hôpital provincial de Mao dans un état critique, le père a finalement rendu l'âme, selon le témoignage d'un villageois recueilli par Alwihda Info. La victime a été inhumée au cours de la matinée.