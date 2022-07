Tchad : décès d'une patiente dans un centre de santé, la famille donne sa version

Alors que le syndicat des agents de santé et travailleurs sociaux, la famille de la défunte Kaltouma, décédée au centre de santé de Hillé Hadjad, réclame une justice impartiale dans l'affaire. Dans le cadre de cette affaire, quatre personnes ont été arrêtées.



Et d'après les explications de la famille, la défunte était en bonne santé lors de son admission au centre de santé. « Son problème est qu'elle n'a jamais enfanté. Elle cherchait une solution pour pouvoir mettre un enfant au monde.



On lui a conseillé d'aller au centre de santé de Hillé Hadjad pour un traitement. Kaltouma est décédée après une injection », affirme la famille. Le mari de la défunte, Abdallah Djouma Nahar, explique qu'avant le décès de sa femme, cette dernière l’a appelé pour lui faire savoir qu'elle se rendait aller suivre un traitement.



Par la suite, quelques minutes, plus tard, on lui fait savoir que sa femme souffre. Un membre de la famille est alors envoyé pour voir Kaltouma au centre de santé. La personne envoyée au centre a ainsi constaté que Kaltouma avait succombé.



La famille de la défunte signale qu'elle a informé le procureur de la République près de le Tribunal de Grande instance de Ndjamena afin de faire un constat. En venant au centre de santé, le procureur a autorisé l'autopsie du corps de la défunte à l'hôpital général de référence national. A cet effet, le directeur général de l’hôpital a été désigné pour mener l’autopsie.



La conclusion de l'autopsie montre que le décès de dame Kaltouma Makine Nouba serait lié à une réaction allergique exagérée. Elle aurait été causé par un choc anaphylactique à la suite d’une prise de médicament par voie parentérale. Du côté du centre de santé, le rapport circonstancié mentionne qu'aucun traitement n'a pu être administré.