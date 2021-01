Tchad : décès de Abakar Ali Mahamat, ex-journaliste et conseiller à la Hama

Le Président de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA), aux noms des membres du bureau, de ceux du collège et de tout le personnel, annonce avec beaucoup d’amertume, le décès du Conseiller Abakar Ali Mahamat, décès survenu le 25 janvier 2021 à l’Hôpital Général de Référence National de N’djaména.



Le Président de la HAMA, par cette occasion, présente ses sincères condoléances à toute sa famille, à ses amis et connaissances, à ses confrères ainsi qu’à ses tous ses collaborateurs.



Feu Abakar Ali Mahamat est né en 1962 à Ndjaména. Après ses études primaires et secondaire dans la même ville, il est admis à l’université Cheik Cheik Anta Diop de Dakar (Sénégal), précisément au Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI), d’où il sort nanti de son diplôme supérieur de journalisme, option radio.



Il rentre au Tchad où il intègre la Fonction publique et mis à la disposition du ministère de l’information. Dans son parcours professionnel, feu Abakar Ali Mahamat a été Rédacteur en Chef et Sous-Directeur des programmes et nouvelles à la Télévision Nationale Tchadienne, attaché de presse au Conseil Constitutionnel, Sous-Directeur à la Direction de la Communication de la Primature. Revenu à la Radiodiffusion Nationale Tchadienne, on le nomme Sous-Directeur des Nouvelles.



De 2013 à son décès, il occupe le poste de Conseiller à la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel au titre de l’Assemblée Nationale, et est président de la Commission Presse Écrite et Media Électronique.



Le Conseiller Abakar Ali Mahamat est marié et père de six enfants.