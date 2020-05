Tchad : décès de Abakar Kori Mbami

Abakar Kori Mbami est décédé le 11 mai 2020 à N'Djamena à la suite d'une maladie. Il est un membre fondateur et membre du comité directeur du parti RDP, ancien député, préfet et conseiller à l'ex-Médiature de la République.



Dans un communiqué, le président national du RDP, Mahamat Allahou Taher, a prsenté ses condoléances et a salué l'engagement et la mémoire de ce grand baobab du parti.