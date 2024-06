Tchad : décès de Kouldjim Ngarebeye, administrateur-gestionnaire du PNLTHA

Dans un communiqué rendu public ce 26 juin 2024, le ministère de la Santé publique a le regret et la douleur d'annoncer le décès de Monsieur Kouldjim Ngarebeye, administrateur-gestionnaire du Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine, basé à Moundou dans le Logone Occidentale.



Il est décédé le 22 juin 2024 de suite de maladie.



« Le défunt était un cadre consciencieux, dévoué, dynamique et sincère avec ses collaborateurs », relève le communiqué du ministre.



A cette occasion, « le ministère de la Santé publique présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, proches et amis ».