Tchad : décès de Lol Mahamat Choua, un hommage national à une figure emblématique

L’ex-dirigeant tchadien Lol Mahamat Choua a été inhumé ce lundi à N'Djamena, au lendemain de son décès. Il a été enterré au cimetière de Lamadji après une cérémonie funéraire à la Place de la nation en présence du chef de l'Etat Idriss Déby.



Un hommage national a été rendu à Lol Mahamat Choua. Il a été élevé à titre posthume au grade de dignité de grande croix à l'Ordre national du Tchad par le chef de l'Etat.



Brahim Lol Mahamat, l’un de ses fils, faisant part de la tristesse, du chagrin et de la peine des siens en cette circonstance, a déclaré que le meilleur hommage rendu à leur père ne sera autre chose que nourrir son aspiration d’une paix réelle et durable au Tchad.



« Un homme d’Etat dont la stature morale et politique a largement dépassé les frontières du Tchad. Un patriote qui exprime sans concession son attachement à l’unité du Tchad », a souligné l’un de ses camarades, Mahamat Alahou Tahir, président du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP).



"Les tchadiens voient en lui un baobab et un rassembleur, un homme d’une intégrité rare dont la mémoire ne sera jamais trahie", a-t-il ajouté.



Le défunt a dû affronter des problèmes de santé qui l'ont conduit à effectuer plusieurs voyages à l'étranger pour des soins.



Lol Mahamat Choua est « une figure remarquable qui a su mettre les intérêts supérieurs de la Nation au dessus de ses intérêts », a indiqué le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Il garde de son collègue député, un homme de consensus qui a fait l’unanimité autour de sa personne à un des moments les plus critiques de l’histoire du Tchad.



La prière mortuaire a été dirigée par l’Imam de la Grande mosquée Roi Fayçal, par ailleurs Moufti du Tchad, Cheikh Ahmat Annour Mahamat Al-helou.