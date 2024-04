Tchad : décès de Pr. Danadji Isaac, ex-recteur de l'Université de Moundou

Son passage à ces postes a été marqué par un engagement sans faille pour l'excellence académique, l'innovation et l'équité, laissant une marque indélébile sur l'institution et sur toute la communauté éducative.



Au-delà de ses fonctions administratives, le Professeur Danadji était également connu pour sa passion dans l'enseignement de la Microéconomie de l'incertain et du risque à l'Université de N'Djamena, touchant les vies de nombreux étudiants par sa pédagogie et sa profondeur de connaissances.



Le Président de l'Université de Moundou, exprimant la douleur et le chagrin de la communauté universitaire, a présenté ses plus sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches, ainsi qu'à tous ceux qui ont eu le privilège et l'honneur de travailler à ses côtés. «En ces moments difficiles, nous nous unissons pour honorer sa mémoire et nous engageons à perpétuer son héritage. Que son âme repose en paix,» a-t-il déclaré.



Le Professeur Danadji Isaac a également servi avec distinction en tant que Directeur Général de l'École Normale Supérieure de N'Djaména et de l'École Normale Supérieure de Bongor, contribuant significativement à la formation des futures générations d'enseignants et de chercheurs au Tchad.