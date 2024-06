Tchad : décès de l'enseignant-chercheur Annour Youssouf, l'INSTA en deuil

Le 27 juin 2024, Annour Youssouf, enseignant-chercheur au département des Sciences biomédicales et pharmaceutiques de l'Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché (INSTA), est décédé suite à une maladie.



La direction générale de l'INSTA présente ses condoléances et décide d'observer une journée de deuil ce vendredi 28 juin 2024 pour honorer sa mémoire.