Tchad : décès du député Ahmat Digui Arou à N'Djamena

Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a annoncé aujourd'hui le décès du député Ahmat Digui Arou. Le décès est survenu ce jeudi 30 avril 2020, dans l'après-midi, à l'Hôpital de la Renaissance de N'Djamena.



Député de la circonscription électorale de Kobé dans la province du Wadi Fira, Ahmat Digui, est décédé suite à une maladie.



Il était membre du groupe parlementaire MPS, membre de la commission Finances, Budget et Comptabilité publique ; membre du groupe d'amitié Tchad-Maroc ; membre du réseau parlementaire Global Action USA ; et membre du comité parlementaire G5 Sahel.



Au nom des députés et en son nom propre, le président de l'Assemblée nationale a adressé ses condoléances les plus attristées en cette circonstance douloureuse.