Tchad : décès du général Nguinambaye Michel Bardé, ex-CEMGA 2ème adjoint

Le général de division Nguinambaye Michel Bardé est décédé mercredi 30 septembre 2020 au Tchad à la suite d'une maladie, a appris Alwihda Info.



Il a précédemment occupé le poste de chef d’état-major général des armées deuxième adjoint.



Le 17 septembre 2020, le journal Le Visionnaire a expliqué que le général, alité depuis plus de trois mois et pris en charge à l'hôpital de la Renaissance, avait de la peine à obtenir une évacuation sanitaire malgré les démarches entreprises et la dégradation de son état de santé.



"Loin de la lenteur administrative, l’État continuera de perdre ses hauts cadres qui lui ont rendu des loyaux services comme le cas Gal Nguinambaye Bardé Michel, si son évacuation sanitaire traine", a mis en garde le journal.



Homme de terrain, le général Nguinambaye Michel Bardé avait pris la tête d'un bataillon en 2015 dans le bassin du Lac Tchad lors d'opérations militaires antiterroristes dans le cadre de la Force mixte multinationale.