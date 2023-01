Tchad : décès du général de corps aérien Mahamat Ahmat Fadoul

Le général de corps aérien Mahamat Ahmat Fadoul Kouyou est décédé ce 11 janvier 2023 à N'Djamena des suites d'une maladie. Il a notamment été l'ancien pilote d'avion du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno.



"J’ai appris ce matin avec une grande tristesse, le décès du Général Mahamat Ahmat Fadoul fut un aîné affable et serviable ayant consacré sa vie au service de la nation", a déclaré le président de transition Mahamat Idriss Deby.



"En cette pénible circonstance, je présente mes sincères condoléances aux membres de sa famille, ainsi qu’à ses proches, amis et frères d’armes qui perdent en lui une icône de l’armée de l’air. Paix à son âme", a-t-il ajouté.



Le 18 février 2021, l'officier général avait été élevé au rang et appelation de général de corps aérien par le défunt président Idriss Deby Itno.