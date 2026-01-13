Alwihda Info
TCHAD

Tchad : décès du général de division aérienne Mornadji Mbaissanebe Kar-Ouba


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 13 Janvier 2026



Tchad : décès du général de division aérienne Mornadji Mbaissanebe Kar-Ouba
Le ministère des Armées, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre a le profond regret d'annoncer le décès du général de division aérienne (à la retraite) Mornadji Mbaissanebe Kar-Ouba, ancien chef d'État-Major Général des Armées.

Le décès est survenu à N'Djamena ce jour, 13 janvier 2026, à la suite d'une maladie. Le ministère des Armées et tout le personnel adressent leurs sincères condoléances à la famille du général.

Paix à son âme.


