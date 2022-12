Tchad : décès maternels évitables, planification familiale, VBG, des défis à relever

L'élimination des décès maternels évitables, l'élimination des besoins non satisfaits en matière de planification familiale et l'élimination de la violence basée sur le genre et des pratiques néfastes, dont les mutilations agénitales féminines et les mariages d'enfants, précoces ou forcés, demeurent des défis au Tchad.



Un atelier bilan de la mise en œuvre des Plans de travail annuel (PTA) 2022 et de la planification des PTA 2023, s'est tenu à cet effet du 19 au 21 décembre à N'Djamena.



« Que la jeune fille de 10 ans puisse aller à l'école, atteindre son potentiel, ne pas être fauchée par un mariage précoce ou une grossesse précoce, ou même par un VIH/Sida », tels sont entre autres les défis énumérés par Dr Sennen Hounton, représentant résident de l'UNFPA.



La secrétaire générale adjointe du ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, Amgoudja Daoud Soumaïne, relève pour sa part que l'atelier permet de mettre en balance les résultats des activités de tous les partenaires.