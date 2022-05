Tchad : déchirure et situation confuse à la tête du PSF

Des membres du bureau exécutif du PSF -réunis autour du vice-president du parti Dinamou Daram- ont tenu ce 31 mai une assemblée générale à Bongor au cours de laquelle ils ont décidé de destituer le président national du parti Yaya Dillo Djerou.



La veille, Yaya Dillo Djerou, a signé des décisions portant suppression du poste de vice-président et révocation de 10 membres du Bureau exécutif national pour haute trahison.



D’après lui, la décision est motivée par "une association de haute trahison en concoctant un simulacre de congrès afin de rallier le Conseil militaire de transition (CMT) conformément à des preuves vocales de Dinamou Daram que la parti détient".



La décision du parti rendue publique à l’issue de l’assemblée générale mentionne que Dinamou Daram est désigné président national du PSF et procédera à la mise en place d’un bureau exécutif national.



Pour Yaya Dillo, les modalités de convocation du parti n’ont pas été respectées. Selon lui, le congrès peut être convoqué par le président national ou à la demande des 2/3 des membres du parti. « Le désormais ex vice-président, Dinamou Daram n’a pas l’autorisation d’organiser le congrès. Il veut déshonorer la dignité des militants du PSF ».



Et d’ajouter : « un parti politique n'est pas un patrimoine personnel. Le PSF n'appartient pas à Yaya Dillo moins encore à Dinamou Daram. Aujourd'hui, le MPS continu d'exister sans son président fondateur ».



La confusion règne à l’heure actuelle au sein du parti qui s’était illustré par l’une des premières alternances à sa tête lorsque Dinamou Daram a passé le témoin à Yaya Dillo l’année dernière.