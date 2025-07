Tchad : déclaration de Paul Mbaïnodoum Ngartelbaye sur les conflits intercommunautaires

Suite aux récents conflits intercommunautaires, l'ancien ministre et conseiller à la Présidence, Paul Mbainodoum Ngartelbaye, membre fondateur du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), a fait une déclaration depuis son domicile situé au quartier Gassi, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena.



Cette déclaration de Paul Mbaïnodoum Ngartelbaye, fait suite à l’actualité marquée par la recrudescence des conflits intercommunautaires sanglants qui secouent le Tchad. Il a souligné que ces affrontements ont engendré une grave crise sécuritaire et politique, mettant en péril le vivre-ensemble, la cohabitation pacifique et, par conséquent, l’unité nationale socle fondamental d’un Tchad refondé sous la Cinquième République.



S’adressant au président de la République, il a déclaré : « une fois de plus, je me fais le devoir de joindre ma voix à celle des leaders d’opinion épris de justice et à celle des responsables religieux engagés pour la paix, afin de vous inviter à rester à l’écoute de votre peuple. Ce peuple, dans sa souveraineté absolue, vous a confié son destin en vous accordant sa confiance lors de l’élection présidentielle démocratique du 6 mai 2024. »



Rappelant le sens du serment présidentiel et le leadership du chef de l’État, il a ajouté : « Fort de votre engagement à faire du Tchad un havre de paix dans un environnement régional instable, le peuple attend des actions concrètes de réconciliation nationale. Il a ensuite rappelé que la réussite du mandat quinquennal du président de la République, décliné en 12 chantiers et 100 actions prioritaires, ne saurait être possible sans paix, sans cohabitation pacifique ni unité nationale ».



Il appelle les plus hautes autorités du pays, en particulier le président de la République, pour exprimer la solidarité avec les populations affectées par les violences. Enfin, il présente sa condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement à toutes les victimes des atrocités perpétrées dans certaines localités de notre pays.