Tchad : décoration de deux officiers généraux au Sila

Le jeudi 28 septembre 2023, à Goz-Béïda, chef-lieu de la province du Sila, le Gouverneur Ismaïl Yamouda Djorbo a eu l'honneur de décorer deux Officiers Généraux de l'armée, les promouvant au rang prestigieux de Général de Brigade. Cette cérémonie a été marquée par la présence des autorités civiles et militaires, ainsi que des leaders traditionnels et religieux.



Les deux officiers distingués sont le Général Tahir Djerou et le Général Ali Dicko, promus à leur nouveau grade par le décret N° 2641/PT/PMT/MAACVG/2023 et N° 2642/PT/PMT/MAACVG/2023 en date du 21 septembre 2023.



Dans son discours, le Gouverneur Ismaïl Yamouda Djorbo a souligné que cette promotion, témoignage de la confiance de la plus haute hiérarchie militaire, était amplement méritée. Il a félicité les deux Généraux pour leur dévouement, leurs sacrifices, et leur persévérance tout au long de leur carrière. Il les a encouragés à porter fièrement leurs étoiles, symboles de leurs mérites et de leur engagement envers la nation.



Le Gouverneur a également évoqué les qualités exceptionnelles qui ont permis à ces deux soldats républicains de gravir les échelons et d'atteindre la dignité de Général de Brigade. Il a rendu hommage à leur parcours exemplaire au sein de l'armée.



Le Gouverneur Ismaïl Yamouda Djorbo a félicité une fois de plus les deux Généraux pour cette reconnaissance méritée de leurs services à la Nation.