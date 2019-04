Tchad : décret de nomination au ministère des Finances et du Budget

Au terme d'un décret du 12 avril 2019, les personnalités dont les noms suivent sont nommées à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget.



Cabinet du ministre

Directeur de cabinet : Moustapha Mahamat Abderahaman, en remplacement de Loukman Moustapha Hissein, appelé à d'autres fonctions ;

Conseiller : Dr. Ousman Koutandé Houzibé (maintenu).



Direction générale du ministère

Direction des ressources humaines :

Directeur adjoint : Brahim Lol Mahamat (poste vacant).



Direction générale des services du budget :

Direction des investissements

Directeur adjoint : Tamkiro Djilira Ditson.



Direction de l'élaboration et du suivi budgétaire :

Directeur adjoint : Badi Ebé, en remplacement de Mahamat Goudja Saleh, appelé à d'autres fonctions.



Direction générale des services de l'ordonnancement :

Direction de l'ordonnancement des dépenses du personnel :

Directeur : Aboubakar Mahamat Ahmat (poste vacant).



Direction de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et d'investissement :

Directrice : Mme. Amina Wazoumi (poste vacant).



Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire.