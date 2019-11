Tchad : décret de nomination de 23 attachés de presse dans les ministères

Le décret n°2011 du 27 novembre 2019 porte nomination des agents dont les noms suivent aux postes d'attachés de Presse et de relations publiques auprès des départements ministériels ci-après :



Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains

Attaché de presse et des relations publiques : Mahamat Issa Djarat



Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Attaché de presse et des relations publiques : Takadji Edouard



Ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement

Attaché de presse et des relations publiques : Brahim Mahamat



Ministère des Finances et du Budget

Attaché de presse et des relations publiques : Adam Abakar Kayaï



Ministère de l’Économie et de la Planification du Développement

Attaché de presse et des relations publiques : Djerabe Tapol Auguste Cesar



Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique

Attaché de presse et des relations publiques : Adoum Tchéré Garboudou



Ministère de la Santé publique

Attaché de presse et des relations publiques : Nadji Atel Ndedi



Ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue Social

Attaché de presse et des relations publiques : Payang Passoret



Ministère de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers

Attaché de presse et des relations publiques : Nadjilem Mbaïtoubam



Ministère de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement

Attaché de presse et des relations publiques : Deurkine Gapili



Ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

Attaché de presse et des relations publiques : Mahamat Djourab Mallaye



Ministère des mines, du Développement Industriel, Commercial et de la Promotion du Secteur Privé

Attaché de presse et des relations publiques : Idriss Makaïla Ramat



Ministère du Pétrole et de l’Energie

Attaché de presse et des relations publiques : Mahamat Saleh Ahmat Koulga



Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme

Attaché de presse et des relations publiques : Mahamat Mahamat Tahir



Ministère de la Production, de l’Irrigation et des Équipements Agricoles

Attaché de presse et des relations publiques : Ngakoutou Jean Marc Dawongté



Ministère de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale

Attaché de presse et des relations publiques : Djimet Ramadane



Ministère de l’Élevage et des Productions Animales

Attaché de presse et des relations publiques : Ndolegombaye Roboam



Ministère de L’Environnement, de l’Eau et la Pêche

Attaché de presse et des relations publiques : Reoukadji Manassé



Ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat :

Attachée de presse et des relations publiques : Mme. Fatiya Amine Chérif



Ministère de la femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale

Attaché de presse et des relations publiques : Hissein Issa Rozi



Ministère de la Promotion des Jeunes, du Sport et de l’Emploi

Attaché de presse et des relations publiques : Abdel Nasser Moussa



Ministère de l'Administration du territoire

Attaché de presse et des relations publiques : Laona Sangué



Ministère Secrétaire Général du Gouvernement, Chargée des Relations avec l’Assemblée Nationale

Attaché de presse et des relations publiques : Kamsouloum Mahamat Moussa