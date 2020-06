Tchad : décret de nominations à la Direction Générale de la Police Nationale

Le décret n°1225 du 15 juin 2020 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent à des postes de responsabilité à la Direction Générale de la Police Nationale :



Direction de l'ordre public et de la circulation

Directeur : Contrôleur général de police de 2ème grade : Abdelmoumine Taher, en remplacement du contrôleur général de police de 2ème grade, Tahir Haliki Haggr, appelé à d'autres fonctions ;

Directeur adjoint : commissaire divisionnaire de police, Souleymane Youssouf Meri, en remplacement du commissaire divisionnaire de police Abakar Bahar Mahamat, appelé à d'autres fonctions.



Direction de la sécurité intérieure

Directeur adjoint : Commissaire de police Hamid Oumar Nassour, en remplacement du commissaire divisionnaire de police Djibrine Begoto, appelé à d'autres fonctions



Direction de l'émigration et de l'immigration

Directeur : Commissaire de police Issa Abdelrahim Abdelfagara, en remplacement du contrôleur général de police de 2ème grade, Baharadine Djerni Beira, appelé à d'autres fonctions ;

Directeur adjoint : Commissaire principal de police Tougoud Digo Maïdé, en remplacement du commissaire divisionnaire de police, Mahamat Saleh Djimet, appelé à d'autres fonctions.



Sous-direction chargée de la délivrance des documents de voyage

Sous-directeur : commissaire de police Mahamat Tchou Wadami, en remplacement du commissaire principal de police Tougoud Maide, appelé à d'autres fonctions.



Direction de l'École nationale de police

Directeur adjoint : commissaire de police Hissein Abdeldjabar Tido, en remplacment du commissaire de police Mbaihornom Karmi, appelé à d'autres fonctions.



Direction des transmissions, de l'informatique et des traces technologiques

Sous-direction de l'informatique et des traces technologiques

Sous-directeur : commissaire principal de police : Mahamat Saleh Djibrine, poste vacant.



Office central de lutte contre les stupéfiants

Directeur : commissaire divisionnaire de police Mahamat Saleh Djimet, en remplacement du commissaire divisionnaire de police, Mahamat Marc Breaud, appelé à d'autres fonctions.



Commandement des groupements de police

Commandant : Contrôleur général de police de 2ème grade Tahir Haliki Haggar, en remplacement du contrôleur général de police de 2ème grade Abdelmoumine Taher, appelé à d'autres fonctions ;

Commandant adjoint : commissaire divisionnaire de police Abakar Bahar Mahamat, en remplacement du commissaire divisionnaire de police Souleymane Youssouf Meri, appelé à d'autres fonctions.



Groupement opérationnel de la police des frontières

Commandant : commissaire divisionnaire de police Ahmat Hassaballah Galmai, en remplacement du commissaire divisionnaire de police Ali Adam Fadoul, appelé à d'autres fonctions ;

Commandant 1er adjoint : commissaire principal de police Abdoulaye Bakhit, en remplacement du commissaire divisionnaire de police Ahmat Hassaballah Galmai, appelé à d'autres fonctions ;

Commandant 2ème adjoint : commissaire principal de police Wardougou Ahmat Guirsid, en remplacement du commissaire de police Mahamat Soukour Mahamat, appelé à d'autres fonctions.



Unité spéciale d'intervention de police

Commandant 1er adjoint : commissaire principal de police Youssouf Bougoudi Adoum, en remplacement du commissaire de police Kaguina Thimothee Widjing, appelé à d'autres fonctions ;

Commandant 2ème adjoint : office principal de police Mahamat Daoussa Deby, en remplacement du commissaire principal de police Youssouf Bougoudi Adoum, appelé à d'autres fonctions.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.