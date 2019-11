Tchad : décret de nominations au ministère délégué à la Présidence chargé de la défense nationale

Le décret n° 1976 du 19 novembre 2019 porte nomination des officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité à des postes de responsabilité au ministère délégué à la Présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et des victimes de guerre.



État-major particulier : Général de division aérienne Gninguengar Mandjita, en remplacement du général de brigade Tahir Ibrahim Djouma, appelé à d'autres fonctions.



Chef d'état-major particulier : Colonel Souleyman Abakar Adam, en remplacement du général de brigade Mianro Samson, appelé à d'autres fonctions.



Direction de la coopération militaire

Directeur : Général de brigade Ousmane Brahim Djouma en remplacement de Colonel Ngaro Amadou Ahidjo, appelé à d'autres fonctions.

Directeur adjoint : Lieutenant-colonel Hamit Chaltout Dalma, maintenu.