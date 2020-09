Tchad : décret de radiation d'officiers subalternes pour désertion de stage aux USA

Au terme du décret n°1982 du 29 Septembre 2020, les Officiers Subalternes des Forces Armées et de Sécurité dont les noms suivent sont cassés au grade de soldat de 2ème classe, et radiés du contrôle des effectifs des Forces Armées et de Sécurité pour désertion de stage aux Etats-Unis d’Amérique.



Il s’agit de :

Lieutenant MAHAMAT HABIB TODJANI, ID: 20068511;

Lieutenant BICHARA ABDALLAH MAHAMAT, ID: 08011946;

Lieutenant TOGOUMAS HERMANN MATANGARTI, ID: 14100003;

Élève-officiers d'active AHMAT YACOUB AHMAT, ID: 16020002;

Élève-officiers d'active ABDERAHIM MOUSTAPHA ADAM, ID: 14090001;

Élève-officiers d'active PATRICE PATALET, ID: 14090014



Les intéressés n’auront droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d’indemnité compensatrice.