Tchad : décret portant mise en place d'un comité de gestion de la crise sanitaire

Le décret n° 1001 du 15 mai 2020 signé par le chef de l'État Idriss Déby porte mise en place d'un comité de gestion de crise sanitaire (CGCS) au Tchad.



Le CGCS a pour mission de :

- définir et mettre en oeuvre la stratégie de gestion nationale de la pandémie de Covid-19 ;

- Orienter, coordonner, suivre, évaluer et adapter toutes les interventions des acteurs impliqués dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire ;

- De manière générale, prendre toutes les mesures appropriées de lutte contre la pandémie Covid-19, aussi que ses conséquences et en assurer le suivi sur l'ensemble du territoire ;

- Assurer la mise en oeuvre effective, et le suivi des mesures d'accompagnement social et de soutien économique.



Placé sous l'autorité et la supervision directe du Président de la République, le CGCS est composé des membres ci-après :

- ministre en charge des Affaires étrangères,

- ministre en charge de la défense et de la sécurité,

- ministre en charge de l'administration du territoire,

- ministre en charge des finances,

- ministre en charge de l'économie,

- ministre en charge de la santé,

- ministre en charge de la communication,

- directeur de cabinet civil du chef de l'État.



Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.