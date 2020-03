Tchad : déforestation, les services environnementaux sur les nerfs au Mayo Kebbi Ouest

11 chariots transportant du bois destiné à la commercialisation ont été interceptés et gardés dans un poste de contrôle du service de protection de l'environnement du Mayo Kebbi Ouest.



Depuis quelques jours, le service en charge de la protection de l'environnement est en guerre contre le transport et la commercialisation du bois frais et du charbon.



Cette activité est pratiquée ces derniers temps des hommes à dos de chevaux.