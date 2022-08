Tchad : délaissés, 56 douaniers de l'École de la CEMAC interpellent le PCMT

Les lauréats tchadiens de l'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC ont organisé ce 3 août 2022, une conférence de presse à la Maison de médias, pour interpeller le président du Conseil Militaire de Transition sur leur état.



Les lauréats de l'EIED demandent au président d'intervenir, afin de faciliter leur intégration à la fonction publique. Le délégué général des lauréats de l'École Inter États des Douanes (EIED) de la sous-région de la CEMAC en instance d'intégration à la fonction publique, Klamti Frédéric Bahati, a dans sa communication, dénoncé l'attitude de l'État tchadien qui n'a pas honoré à ses engagements vis-à-vis de l'EIED et de la Communauté Economique Monétaire des États de l'Afrique centrale (CEMAC), pour la formation des futurs cadres dans le corps des douaniers.



Les lauréats expliquent qu’ils avaient engagé de nombreuses démarches auprès des hautes autorités, notamment la Direction générale des services des douanes et des droits indirects, le ministère des Finances, le ministère de la Fonction publique, l’Assemblée nationale, la Primature et la présidence de la République. Cependant, malgré les nombreuses promesses, leurs revendications sont restées infructueuses.



« Raison pour laquelle, nous avons saisi le président du Conseil Militaire de Transition (CMT), à travers quatre correspondances successives, pour une intégration à titre spécial, vu que nous sommes du corps paramilitaire et que notre statut ne nous permet pas de descendre dans la rue pour nous faire entendre. Malheureusement, nous constatons que la bonne volonté du PCMT de nous intégrer, à travers une instruction donnée au ministre de la Fonction publique par le transfert de nos dossiers physiques en date du 31 janvier 2022, n'a pas été accomplie », poursuivent les lauréats.



« Si rien n'est fait en notre faveur dans les jours qui suivent, nous allons nous faire entendre par de différentes actions de grande envergure, et nous tenons le gouvernement de Transition pour responsable de ce qui adviendra », laissent entendre les lauréats.