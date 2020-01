Tchad : démission du chef de service finances du ministère de la Femme

Au ministère de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, l'arrêté n° 80 du 26 novembre 2019 était très mal passé auprès des agents. Pour cause, la nomination du nouveau chef du service finances était contestée au prétexte qu'elle a été faite en violation des textes qui stipulent que ce poste doit être exclusivement attribué à un agent du département ministériel.



Sous pression et face à la menace de grève des agents, le chef de service finances, Ali Sougui Bie, a finalement démissionné.



Le 3 décembre 2019, le Syndicat des travailleurs des affaires sociales et de la santé du Tchad (SYNTASST) s'était vivement insurgé contre cette nomination et appelait à "empêcher la tenue de la passation de service".



Selon le secrétaire adjoint chargé de l'organisation et de la formation du SYNTASST, Mahamat Ahmat Abdelkérim, l'intéressé n'est pas agent du ministère.



Un remplaçant devrait bientôt être nommé. En attendant, le personnel du ministère prend acte de cette décision.