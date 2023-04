Tchad : dépistage gratuit des maladies non transmissibles au grand marché de N'Djamena

Dans son allocution, Dr Abdelmadjid Abderahim, ministre de la Santé et de la Prévention, a indiqué que cette campagne s'inscrit dans la politique du gouvernement de transition visant à lutter contre l'éradication de maladies telles que l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies rénales.



Les examens réalisés permettent d'obtenir les résultats en 10 minutes, ce qui assure une prise en charge rapide. Tous les spécialistes nécessaires étaient présents, et en cas de découverte d'une maladie rénale, cardiovasculaire ou d'origine neurologique, les patients sont envoyés dans les hôpitaux équipés pour assurer leur prise en charge.



Le risque de développer des maladies non transmissibles varie continuellement, et aucune tranche d'âge n'est épargnée. Par exemple, le diabète de type 1 et 2 peut survenir à tout moment, et l'insuffisance rénale peut toucher n'importe qui.



Cet examen préventif permet de détecter les maladies non traitées avant qu'elles ne se compliquent, notamment les maladies dégénératives. Le diabète est une maladie métabolique qui peut perturber l'ensemble du système organique.