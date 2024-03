Tchad : déploiement de haut niveau dans le Ouaddaï suite à des affrontements meurtriers

Suite à un conflit intercommunautaire ayant entraîné plusieurs morts dans le village de Tileguey, situé dans le département de Djourf Al Ammar, province du Ouaddai, une délégation ministérielle dirigée par le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration, Mahamat Charfadine Margui, s'est rendue sur place pour trouver une solution à cette crise qui perturbe la paix sociale.



C'est à bord d'un hélicoptère militaire que la mission de haut niveau, dirigée par le Général Mahamat Charfadine Margui, s'est rendue à Tileguey, où le conflit opposant deux communautés a causé plusieurs décès et blessés. La délégation ministérielle comprend également le Secrétaire d’État à la Justice et aux Droits Humains, Sitak Yombatinan Béni, le Secrétaire d’État à l’Administration du Territoire chargé de la décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat, ainsi que des conseillers spéciaux du chef de l’État, à savoir Mahamat Saleh Abdeldjelil et Abderahim Ahmat, ainsi qu'Abdelkerim, Conseiller du Président du Conseil National de Transition.



Pour rappel, ce conflit intercommunautaire opposant la communauté Mouro à celle de Birgut s'est déroulé à Tilegaye, dans la sous-préfecture de Magrane, située à plus de 100 kilomètres au sud-ouest du chef-lieu (Am-Dam), dans le département de Djourfal-Ahmar. L'incident a entraîné la perte de plus de 23 vies et a fait 12 blessés.