Tchad : des acteurs de chaînes de valeur du Lac en visite au Mayo Kebbi Ouest

Caire International organise une visite d'échange à Pala, sur la thématique de la transformation, la conservation et la commercialisation des filières maïs et gombo, dans la province du Mayo Kebbi Ouest. Les participants sont venus de la province du Lac, notamment des départements de Mamdi et de Kaya.



C'est dans le cadre du processus de restructuration des acteurs de chaînes de valeurs que Care International a rendu possible cette rencontre, à travers le Projet RESILAC (Redressement Économique et Social Inclusif du Lac-Tchad), financé par l'Union Européenne et l'Agence Française de développement. Le bien-fondé de cette visite d'échange à Pala, qui dure cinq jours, vise à permettre aux participants d'acquérir et de partager les expériences avec d'autres acteurs. Selon l’envoyé du représentant pays de Care International au Tchad, Baidebné Joël Tchoké, les chaines de valeur agricoles modernes se développent et deviennent plus perfectionnées à mesure que le pays s'industrialise et renforce sa position sur le marché mondial. La province du Mayo Kebbi Ouest qui accueille cette visite d'échange est reconnue pour sa capacité de production de maïs et de gombo.



Ainsi donc, Care International entend continuer à soutenir les efforts du gouvernement tchadien, pour éradiquer les causes profondes de la pauvreté et l'injustice sociale afin de promouvoir une société de justice, d'équité, de solidarité et démocratique. Le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Sadik Khatir Abdraman, ouvrant les travaux de cette visite d'échange à Pala, salue cette action de Care International qui vise à éliminer la faim, et assurer la sécurité alimentaire. Mais en outre, améliorer la nutrition et améliorer l'agriculture durable pour l'atteinte des Objectifs pour le développement durable (ODD).



Il exhorte d'autres acteurs de développement à multiplier ce genre d'initiatives, pour l'intérêt croissant sur les marchés résilients qui peuvent apporter des contributions importantes aux systèmes alimentaires durables, et édifier la résilience des conditions de vie des couches vulnérables. Les échanges se déroulent au siège de l'Association des Femmes pour l'Auto Promotion (AFAP) de Pala, une ONG que dirige Neyom Toukoua Djaba Pauline.