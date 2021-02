Tchad : des acteurs de développement formés sur les droits humains au Hadjer Lamis

Le Comité provincial d'action (CPA) et le Comité départemental d'action (CDA) du Hadjer-Lamis ont bénéficié d'un renforcement de capacités en gestion axée sur les droits humains. L'atelier de formation a été organisé du 9 au 12 février par le ministère de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).



L'objectif est de renforcer les capacités des membres des CPA et CDA afin d'établir un plan de développement provincial.



À l'issue des assises, les participants ont présenté la synthèse de leurs travaux au gouverneur suivi de motion de remerciement et de recommandation. Dans la recommandation, ils ont préconisé à l'État de prêter une main forte au CDA et au CPA dans leurs activités locales.



Les participants ont exhorté l'UNICEF à les appuyer en moyens techniques et matériels, afin de leurs permettre de mettre en œuvre les principes et pratiques de la gestion axée sur les résultats dans l'appui aux processus d'élaboration de plan de développement provincial.