Tchad : des acteurs veulent "saboter" le dialogue estime l'ADHET

Abba Daoud Nandjede estime que le sectarisme et l'ostracisme doivent s'arrêter immédiatement. Abba Daoud Nandjede affirme que grâce à la volonté du Conseil militaire de transition (CMT), plusieurs citoyens ont regagné le pays pour participer au dialogue.



Toutefois, il met en garde contre un manque d'inclusivité avec la participation de 300 personnes seulement au dialogue. Selon lui, 300 personnes ne peuvent être représentatives de plus de 16 millions de tchadiens.



"Nous dénonçons vivement ces gens qui à dessein veulent créer une tension politique inutile au pays contre la volonté du CMT et du peuple tchadien", dit-il.



Abba Daoud Nandjede appelle le PCMT à intervenir pour que "les manoeuvres en cours s'arrêtent".