Tchad : des "actions fortes" envisagées pour développer le secteur énergétique

"L'accès à l'énergie demeure faible malgré les efforts d'investissements consentis par le gouvernement depuis quelques années", déplore Mahamat Idriss Deby. Le président du CMT a instruit le ministre en charge de l'énergie, ceux en charge des finances et du plan de mettre en oeuvre des actions fortes concourant au développement du secteur énergétique.



Il s'agit de la concrétisation des projets en cours, notamment le projet Djarmaya Solar de 32 mégas extensible et l'électrification en énergie solaire de la première vague de six villes de provinces, du projet d'interconnexion électrique Tchad-Cameroun, de l'opérationnalisation du plan national de développement du secteur de l'énergie, de l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'énergie et de la promotion de partenariat public-privé.