Tchad : des addax et une deuxième vague d'oryx acheminés à l'Est

Un convoi d'oryx et d'addax est arrivé hier soir par avion cargo à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, dans le cadre du projet de réintroduction d'espèces menacées en voie d'extinction.



C'est la première fois que l'adaxx est introduit dans le sol tchadien, tandis qu'il s'agit de la deuxième vague d'oryx, une espèce d’antilope.



Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mahamat Ibrahim Djamaladine, est arrivé mardi matin à Abéché. Il est à la tête d'une forte délégation composée essentiellement de techniciens de son département.



Le ministre a expliqué que son déplacement à Abéché vise à évaluer les services environnementaux et accueillir la deuxième vague des oryx et addax qu'il va réceptionner ce mercredi.



Ils seront acheminés à la réserve de Ouadi Rimé et Ouadi Hachim.



En août 2016, le premier groupe d’Oryx algazelle élevé en captivité a été relâché au Tchad, dans les steppes subsahariennes.