Tchad : des agents appelés à l’enrôlement au ministère de la Santé publique

Dans un communiqué rendu public ce 4 juillet 2023, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou rappelle à tous les agents en service dans les différentes structures centrales, périphériques ou mis à la disposition de la Direction des Ressources et de la Formation, et qui ne sont pas encore enrôlés en raison de leur omission sur le site de leurs structures, pour absence à cause de maladie ou autres raisons, à se présenter au plus tard le vendredi 7 juillet 2023.



Cette annonce est faite dans le cadre du contrôle des effectifs du personnel civil de l’Etat en cours.



Par conséquent, passé ce délai, l’administration ne sera plus responsable de ce qui pourra advenir, peut-on apprendre.