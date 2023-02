Tchad : des agents contractuels de l'ONAJES réclament 24 mois de salaires

Des agents contractuels de l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES) ont organisé un sit-in le mardi 28 février 2023, à N'Djamena devant la coordination de l'ONAJES.



L'objectif de cette mobilisation était d'exprimer leur mécontentement et de revendiquer leurs droits acquis auprès des responsables de l'ONAJES. Les agents contractuels réclament 24 mois de salaires impayés.



Au total, 85 agents n'ont pas reçu leur salaire depuis 24 mois, et exigent leur droit le plus absolu à la coordination générale de l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports. Selon eux, ils ont été recrutés avec un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis 2019.



Ils prouvent que leurs contrats et leur prise de service, ainsi que leurs présences effectives, ont respecté la procédure administrative. Les agents de l'ONAJES dénoncent le fait que les autres employés recrutés après eux reçoivent mensuellement leur salaire. Ils estiment qu'il n'est pas juste qu'ils travaillent et soient privés de leur salaire.



Ils accusent également l'ONAJES de pratiquer une politique de deux poids deux mesures, en octroyant des salaires à certains et en refusant de payer les autres. Les agents ont adressé plusieurs correspondances au coordonnateur général, faisant part de leur situation, mais ils n'ont pas reçu de réponse. Ils ont également sollicité deux demandes d'audience auprès de la tutelle, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui sont restées sans suite.



Les agents contractuels de l'ONAJES affirment qu'ils continueront à réclamer leur dû devant la coordination générale de l'ONAJES, jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Cette situation est inacceptable, car ces agents travaillent pour l'ONAJES et doivent être payés pour leur travail.



La situation des agents contractuels doit être prise en compte par l'ONAJES et des mesures doivent être prises, pour régler rapidement ce litige salarial.