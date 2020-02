Tchad : des agents de l'Etat formés en passation des marchés publics

Le directeur général de l’Autorité de régulation des marchés publics (ORMP), Ahmat Bichara Seid, a lancé lundi à l’Ecole nationale d’dministration, un atelier de formation continue en passation des marchés publics.



La formation est destinée aux agents publics de l'Etat. Elle vise à renforcer les capacités de plus de 400 agents publics de l’Etat en vue de promouvoir et de renforcer la transparence en matière de gestion des deniers publics.



Cette initiative permet de répondre aux défis et impératifs posés par les nouvelles réalités en matière de procédure de passation des marchés publics, ainsi que sur les réalités économiques actuelles du pays.



Le directeur général de l’ORMP, Ahmat Bichara Seid, a déclaré que l'organe de régulation "prévoit le renforcement de la capacité des acteurs impliqués dans la passation des marchés publics afin de maintenir non seulement les dispositifs régissant les marchés publics, mais également contribuer à la bonne gouvernance économique de notre pays."