Tchad : des agents des activités aéronautiques nationales suspendus par l'IGE

Des syndicats et délégués du personnel des aérodromes et de travailleurs des services de navigation aérienne (SYNATAM, OSAT et OSTA) ont déclaré jeudi, dans un communiqué, avoir "constaté avec amertume" la suspension de tous les agents des Activités aéronautiques nationales du Tchad (AANT) par l'Inspection générale d'État, en date du 22 juillet 2020.



Cette suspension fait suite à des constats relevés le 6 juillet 2020 par une mission de contrôle de l'IGE en cours aux AANT, précédemment gérées par l'ASECNA, faisant état de 83 agents émargeant au budget des AANT sans aucun contrat de travail écrit avec l'ASECNA et 40 autres agents recrutés sans respect des procédures.



"Cette suspension entraine la cessation immédiate de tous les services de la navigation aérienne et de la météorologie dans les aéroports du Tchad", selon eux.



Les syndicats ont alerté les usagers de l'air et l'opinion "qu'à compter du 23 juillet 2020, aucun service ne sera rendu dans les aérodromes."



"Tout avion qui veut effectuer un vol vers ces aéroports le fera à ses risques et péril", ont prévenu les syndicats.



La CLTT appelle à la retenue



Le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT), Brahim Ben Said, a fait une déclaration samedi, à la Bourse du travail, sur la situation sociale actuelle du personnel des activités aéronautiques nationales du Tchad. Il a appelé à une "retenue pour résoudre cette crise sans précédent."



Brahim Ben Said a évoqué une violation flagrante de la législation du travail car 83 agents étaient employés "sans contrat de travail."