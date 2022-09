Tchad : des agents et personnels pénitentiaires formés à Moundou

Le secrétaire général du département de Lac Wey, Tordjibaye Ngahourba, a présidé ce 26 septembre à Moundou, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation des agents et personnels pénitentiaires.



Organisé conjointement par le ministère de Justice, à travers l’École nationale de formation judiciaire (ENFJ), et le PNUD, à travers le projet d'appui aux institutions de la chaîne pénale, cet atelier de formation qui durera quatre jours regroupe une cinquantaine de participants venus des différents services inter-agissants, dans le domaine de la détection et de la réinsertion sociale des ressorts des cours d’appel de Moundou et Sarh.



Il a pour objectif de booster les connaissances du personnel pénitentiaire, par les dispositions légales, les mécanismes de réinsertion et les bonnes pratiques dans les lieux de détection.



Pour le coordonnateur du projet d’appui à la chaîne pénale, Olivier Tchibola, malgré les efforts fournis par le ministre de la Justice avec les partenaires tels que le PNUD, beaucoup reste à faire, notamment en ce qui concerne la régularité des détentions, laquelle occasionne la surpopulation dans les milieux carcéraux tchadiens, la vétusté des infrastructures, le manque criard d’équipements de travail, mais également la faiblesse des capacités des cadres et agents pénitentiaires chargés pourtant de la gestion des établissements pénitentiaires, selon les standards internationaux.



Le directeur de l’école nationale de formation judiciaire, Foyahta Moundaï fait savoir que les nouvelles qui parviennent à l’école, au sujet de certains lauréats, ne sont pas du tout réjouissantes. C’est pourquoi il a été jugé nécessaire de renforcer le suivi de ces lauréats sur le terrain.



Lançant officiellement les travaux, le secrétaire général du département de Lac, Wey Tordjibaye Ngahourba, exhorte les participants à plus d’assiduité afin de profiter des connaissances pour les mettre en pratique.