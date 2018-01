Tchad : des agents hospitaliers réclament de meilleures conditions de vie

Les agents de l'hôpital de la mère et de l'enfant décident d'observer, à partir de ce lundi 9 décembre 2017, une grève sèche à l'hôpital de la mère et de l'enfant pour réclamer des meilleures conditions de travail et de vie.



Les agents exigent par ailleurs, l'annulation de la décision portant affectation du secrétaire général de leur syndicat au ministère de la santé.