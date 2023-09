Tchad : des agents informatiques de la Douane lancent un ultimatum pour leur salaire

Plus de 158 agents travaillant au sein du service informatique de la Direction Générale des Douanes du Tchad ont tenu une conférence de presse pour exiger le paiement de leurs salaires impayés, qui s'accumulent depuis déjà six mois.



Ils estiment que leurs conditions de travail se sont détériorées ces derniers mois. Selon eux, la Direction Générale des Services des Douanes et Droits Indirects (DGSDDI) a entrepris un vaste remaniement du personnel depuis son arrivée.



Dans un premier temps, des équipes d'audit ont été dépêchées pour recueillir leurs témoignages. Cependant, malgré ces démarches, ils restent sans salaire jusqu'à aujourd'hui. C'est dans cette optique qu'ils adressent un appel aux plus hautes autorités du pays pour qu'elles examinent leur situation. Les agents informatiques de la douane donnent à l'administration une semaine pour répondre à leurs préoccupations.