Tchad : des agents vaccinateurs formés à Am-Timan sur la vaccination et de marquage des animaux

Cette séance de formation prévue pour une durée de deux jours, concerne les zones couvertes et non couvertes par le « Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS-2) ». Elle s’inscrit dans le cadre de la composante santé animale du PRAPS-2 dont l'objectif global est l’amélioration durable de la santé animale et le contrôle des médicaments vétérinaires.



Le Projet, considère la lutte contre les maladies animales prioritaires comme étant une des actions majeures. La composante 1.2, intitulée « Soutien à la surveillance et au contrôle harmonisés des maladies animales prioritaires », vise à contribuer à éradiquer la Peste des petits ruminants (PPR) d’ici 2030.



Elle met en valeur le contrôle de la Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) à travers l’amélioration de la couverture vaccinale ainsi que la production d’information zoo-sanitaire afin de mieux anticiper les situations de crises.



Selon le chef de mission, Ali Banat, la réussite d'une campagne de vaccination respectueuse des normes édictées par l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), dépend en premier lieu de la performance de ces agents de base (les vaccinateurs) qui posent l'acte vaccinal.



Le Délégué provincial de l’élevage et des productions animales du Salamat, Dr Mahamat Bichara Saleh, a lors de son intervention, souhaité la bienvenue aux participants avant de les exhorter à être très attentifs afin de tirer le maximum des connaissances pour être suffisamment productifs sur le terrain.



Les participants travailleront par groupes et les résultats des travaux feront l’objet de présentations et de discussions en plénière.