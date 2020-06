Tchad : des appels à la levée des restrictions de circulation à N'Djamena et en province

Le coordinateur national du Mouvement citoyen pour la préservation des libertés (MCPL), Sosthene Mbernodji, dans un communiqué de presse signé en date du vendredi 12 mai, dit avoir constaté avec regret que le couvre-feu est indéfiniment prorogé depuis le mois d’avril alors que le gouvernement a autorisé les commerces à rouvrir.



Au stade actuel et en perspective de la reprise des cours dans deux semaines et des examens par la suite, Sosthene Mbernodji exige la levée du couvre-feu qui a créé beaucoup plus de problèmes qu’il en résolve.



« Pour harmoniser les autres mesures déjà allégées, il est préférable d’autoriser les transports interurbains à desservir les villes du Tchad profond et lever la mise en quarantaine de la capitale et des chefs-lieux des provinces », recommande-t-il.