Tchad : des appels à la prorogation du processus de révision du fichier électoral

Le président de l'association Chrétienne pour l'Eveil et l'action, Me. Ndilhornom Bahoudel Osée, a demandé lundi aux autorités compétentes de proroger pour quelques jours le processus de révision du fichier électoral afin d'arriver à un bon résultat. Il a également exhorté les chrétiens à se faire recenser.



"Les Chrétiens en tant que citoyens terrestre et céleste doivent incarner le changement en contribuant efficacement au développement de ce pays puisque pendant longtemps le chrétien est resté observateur et ne s'intéresse pas à la gestion de la chose publique sous prétexte qu'il est citoyen céleste. Il est temps que le chrétien ait les pieds sur terre car si un pays n'est pas stable, comment prêcher l'évangile", explique Me. Ndilhornom Bahoudel Osée.



Il précise que "l'inscription sur la liste électorale ne relève pas de la politique mais plutôt d'un acte citoyen et surtout d'un devoir constitutionnel reconnu à tous les tchadiens".



L'association estime que la vraie manière pour le chrétien de participer à la gestion de la chose publique est de participer activement aux échéances électorales en ayant sa carte d'électeur.



Évoquant un manque d'engouement sur le terrain, le président de l'association le justifie par un découragement du fait de la vétusté des matériels, notamment les générateurs qui tombent très souvent en panne, ou la non maitrise de l'outil information et le déficit de communication.



"La chose la plus probable est d'envisager une prorogation. C'est un cri de coeur et si les autorités compétentes pouvaient constater comme nous, elles peuvent accorder quelques jours de plus et le pays en sortira gagnant", préconise Me. Ndilhornom Bahoudel Osée.