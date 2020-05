Tchad : des appels à la réouverture des lieux de culte pour faire face au Covid-19

L’église évangélique Temple d’adoration et de louage Foursquare du Tchad et d’autres pasteurs des différentes dénominations, ont appelé samedi à une réouverture des lieux de culture pour célébrer la bonté de Dieu, face au coronavirus.



Ils ont évoqué le rôle de l'Église face à la pandémie de Covid-19 et ont demandé à ce que les hautes autorités "s'entourent des hommes et des femmes de prière."



Selon le pasteur Bekoutou Marabey pierre, "Dieu est plus grand que la pandémie du coronavirus. Depuis que le monde existe, il n’y a rien de nouveau. Tout ce qu’on voit et entend existe déjà sous le ciel créé par la puissance de notre Dieu. Dieu ne veut pas la destruction de l’homme par ce que l’homme est à son image et à sa ressemblance. Dieu envoie la famine, la peste et l’épée pour dissuader les hommes afin qu’ils reviennent à la raison, mais ceux-ci sont durs d’entendement."