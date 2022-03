Tchad : des armes de guerre saisies au Kanem

80 armes de guerre de différents calibres ont été présentées ce 29 mars à Mao, au Kanem, en présence du gouverneur de la province, Ousman Brahim Djouma.



Cette opération de saisie est l'œuvre des forces mixtes, composées de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT), de la gendarmerie, de l’Agence nationale de sécurité (ANS), des forces d’opération spéciale et de la police nationale.



Le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, a félicité les forces mixtes pour le travail et leur a demandé de faire davantage.