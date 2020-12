Tchad : des armes et produits prohibés saisis par la commission mixte

N'Djamena - La commission mixte de sécurité contre la Covid-19 (Gendarmerie, GNNT, Police nationale, armée, police municipale) a présenté des armes et substances prohibées ce mercredi à la Légion de n°10 de Gendarmerie, à Diguel Est dans le 8ème arrondissement.



14 armes (pistolet automatiques), des produits prohibés et produits pharmaceutiques expirés qui sont emballés et vendus en provinces ont été saisis, a détaillé le colonel Abakar Abderamane Haggar, porte-parole de la Gendarmerie nationale.



La présentation a eu lieu en présence du directeur général de la Gendarmerie nationale, général Djontan marcel Hoïnati.