Tchad : des associations de jeunes réclament l'effectivité d'une promesse de subvention de l'ONAJES

Le porte-parole des organisations et associations bénéficiaires de l’appui financier de l’ONAJES du 9ème arrondissement, M. Aristide, a souligné que le Tchad traverse ces dernières années des crises communautaires et ethniques violentes avec des conséquences dévastatrices au niveau humain et social.



Selon lui, les causes de ces conflits ne sont pas seulement politiques, économiques et identitaires, mais. elles sont beaucoup plus sociales. Car l’on observe que le réseau social et certains courants politiques sont devenus des facteurs de mise à mal de la paix et la cohésion sociale de tous les tchadiens.



Auparavant, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, à travers l'ONAJES, a souhaité apporter un appui financier aux organisations et associations des jeunes des différents arrondissements de la ville de N’Djamena parmi lesquels le 9ème arrondissement, sous la conduite de l'ex-ministre Mahmoud Ali Seid, rappelle M. Aristide.



"Curieusement, et contre toute attente, depuis cette date, rien n’a été fait jusqu’à ce que l’on assiste aux évènements du 20 octobre 2022. Les associations bénéficiaires pensent que les activités de sensibilisation pour la paix et la cohabitation pacifique auraient évité le pire si cet appui financier était véritablement réel", déplore le porte-parole.



Il affirme que malheureusement, jusqu’à ce jour, aucune organisation ou association bénéficiaire des arrondissements et plus particulièrement celles du 9ème arrondissement, ne sont entrées en possession de la somme de cette subvention.



Ces organisations et associations du 9ème arrondissement appellent le ministre actuel des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial à s’investir personnellement dans cette situation pour une sortie de crise définitive. Ils accordent un délai d’une semaine au coordonnateur général de l’ONAJES afin de leur trouver une solution.