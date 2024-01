Tchad : des associations et communautés bénéficient d’un appui financier de l’ambassade des Etats-Unis

L'ambassade des États-Unis au Tchad développe, dans sa stratégie de coopération avec l'État tchadien, des programmes d'aide au développement qui visent toutes les régions du Tchad, sans aucune exclusion.



C'est dans cette optique qu'elle a organisé 'une cérémonie de signature de protocole d'accord avec plusieurs associations et groupements communautaires, pour un montant total de 250.000.000 F, pour l'exercice 2023. La cérémonie s'est déroulée ce mardi 23 janvier 2024, dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis, en présence de l'ambassadeur.



En effet, il faut noter que ce montant a été structuré autour de trois programmes d'appui que sont :



- Le Programme Spécial de l'Ambassadeur pour les Initiatives Communautaires (Ambassador's Special Self Help) dont l'objectif est d'appuyer les initiales locales déjà entreprises ou envisagées, pour le bien-être et l'autonomisation des populations locales. Neuf initiatives communautaires sont bénéficiaires de ce programme.



- Julia Taft Fund qui est un Programme de l’ambassade des États-Unis, en collaboration avec le Bureau de la Population des Réfugiés et des Migrations (PRM), dont l'objectif est de combler les lacunes à faible coût en matière de protection et d'assistance aux réfugiés au Tchad. Une association d'aide aux réfugiés est le lauréat de ce programme.



- Le Fonds Régional Africain pour la Démocratie (African Regional Democraty Funds) qui est un programme qui soutient les processus démocratiques et promeut des normes démocratiques fortes, notamment la promotion des droits civils et politiques, la liberté d'expression, d'association, de réunion pacifique et l'accès à l'information, et soutient l'équité.



Deux organisations non gouvernementales sont les bénéficiaires de ce programme pour l'exercice 2023. L’ambassadeur des États-Unis au Tchad, son Excellence Alexander Laskaris, a indiqué que ces quelques programmes d'assistance sociale en faveur de toutes les régions et communautés, permettent de couvrir l'essentiel des besoins de la population tchadienne.



Ce sont notamment une assistance dans le domaine de la haute technologie, dans le domaine agricole, dans la formation, le soutien aux personnes vivant avec un handicap, les groupements de femmes.



« Nous sommes fiers d'entretenir cette relation avec les Tchadiens de bonne volonté qui œuvrent pour le bien-être de la population, participer au développement au niveau local jusqu'au niveau national », a-t-il confié.