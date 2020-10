Tchad : des associations féminines renforcent leur autonomisation au Hadjer-Lamis

Le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, a clôturé mercredi à Massakory, une formation des associations féminines de la province.



La formation a été organisée depuis le 5 octobre à l'initiative de la Fondation Grand Coeur qui entend voler au secours des couches vulnérables et promouvoir l’autonomisation de la femme.



Selon Yasmine Khayar, membre de la mission, la Fondation Grand Cœur "fait toujours de l’autonomisation de la femme et la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille". Elle exhorte les associations féminines bénéficiaires à bien utiliser les équipent et matériels reçus.



Clôturant la formation, le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, a félicité les femmes des différentes associations pour les efforts fournis pendant les trois jours de formation.



Dr. Haoua Outman Djamé explique que la présidente de la Fondation Grand Cœur Hinda Déby Itno est une femme rurale et sociale, c’est pourquoi elle met toujours les femmes au centre de sa préoccupation. Elle encourage les femmes bénéficiaires à travailler dur afin d'obtenir plus de matériels.



Les femmes bénéficiaires​ ont remercié du fond de cœur la Fondation Grand Cœur pour ses gestes multiformes en faveur des couches vulnérables. Elles implorent Le Tout Puissant de bénir la Fondation afin qu’elle puisse aider d’avantage les populations vulnérables.



Après la clôture de la formation, des équipements et matériels composés de motocycles de type rakcha pick-up, pousses-pousses, moulins à sec, semences, dabas, brouettes et pelles ont été remis aux groupements féminins.